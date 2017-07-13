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13 Temmuz 2017 Perşembe 15:44

Cinayet Soruşturması Sürüyor

Cinayet Soruşturması Sürüyor
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Cinayet Soruşturması Sürüyor

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de hunharca öldürülen Zehra Sorver’in ölümü ile ilgili olarak tutuklu bulunan eski eşi zanlı Levent Sorver ve 17 yaşındaki oğlu M.C.S aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Zanlılar bugün toplam 27 günlük tutukluluğun ardından yeniden ek tutukluluk süresi talebi ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Emirali Gürler olayla ilgili bulguları aktardı. Gürler, Zehra Sorver’in Alayköy’de Namık Kemal Sokak No: 2 adresinde 14 Haziran tarihinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında boğazı sıkılıp, başı yere vurulduktan sonra öldürülme esnasında veya sonrasında tuz ruhu içirildiğini tespit edildiğini anımsattı. Gürler, bu güne kadar alınan tutukluluk sürelerinde 50 kişinin üzerinde ifade aldıklarını, bölgede bulunan kameraların görüntülerinin toplandığını ve incelemesinin sürdüğünü, zanlı M.C.S’nin vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Müfettiş Muavini Emirali Gürler yeni bulgu olarak bölge yapıdan sorguda cinayetin işlendiği gecenin ertesinde zanlıların köye giderek maktulü aradıklarını ve köylülerin görüp görmediğini sorduklarını bu durumun kayıp izlenimi vermek olabileceğini belirtti. Müfettiş Muavini Emirali Gürler soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek zanlıların 6’şar gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

 
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