Cinayet Gecesi Evden Çığlık Sesi Geliyordu



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Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Emirali Gürler olayla ilgili bulguları aktardı. Gürler, Zehra Sorver’in Alayköy’de Namık Kemal Sokak No: 2 adresinde 14 Haziran tarihinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında boğazı sıkılıp, başı yere vurulduktan sonra öldürülme esnasında veya sonrasında tuz ruhu içirildiğini tespit edildiğini anımsattı. Gürler, bu güne kadar alınan tutukluluk sürelerinde birçok kişiden ifade aldıklarını, bölgede bulunan kameraların görüntülerinin toplandığını ve incelemesinin sürdüğünü, zanlı M.C.S’nin vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Müfettiş Muavini Emirali Gürler yeni bulgu olarak bölgeden toplanan şahadette olayın işlendiği gece maktul Zehra Sorver’in evinden çığlıklar duyulduğunu ve zanlılarında o anda evde olduğunu tespit edildiğini söyleyerek soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.