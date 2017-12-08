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Cinayet Davasında Tanık Küçük Kız

Cinayet Davasında Tanık Küçük Kız

08 Aralık 2017 Cuma 20:59
Cinayet Davasında Tanık Küçük Kız
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Cinayet Davasında Tanık Küçük Kız

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kızının ifadesi sonrasında karısını öldürmekle suçlanarak tutuklanan ve cinayetten yargılanacak olan Yaşar Akdoğan’ın aleyhindeki davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilebilmesi için ilk tahkikat (PI) duruşması bugün de Girne Kaza Mahkemesi’nde devam etti. Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen oturumda, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu. Sanık Yaşar Akdoğan’ı ise, Avukat Boysan Boyra ve Avukat Emre Kadri savundu. İddia makamının dördüncü tanığı, olay anını gören 12 yaşındaki T.A.’ydı.

Mahkeme tanığın yaşını göz önünde bulundurarak, oturumun kapalı yapılmasına emir verdi ve salon boşaltıldı. T.A.,’nın ifadesi boyunca 2 Psikiyatri Uzmanı mahkeme salonundaydı. Kapalı gerçekleşen duruşmada, edinilen bilgide küçük kız çocuğu mahkeme salonunda alınan önlemlerle babası Yaşar akdoğan ile yüzleşmedi. Küçük kızın ifadesi yaklaşık bir buçuk saat devam etti. Kapalı yapılan oturumun ardından, savunma avukatları mahkemeden yarım saatlik ara istedi. Aranın ardından, savunma avukatı haklarını saklı tutacaklarını belirtti.

Savcılık, beyanların ardından davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilebilmesi için ilk tahkikat (PI) duruşmasını kapattı. Akdoğan’ın avukatı ise, savcılığın dosyasında bulunan tanık ifadelerini Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in mahkeme tarafından tanık olarak mahkemeye çıkarılmasını talep etti. Avukatın beyanının ardından, Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, usulde böyle bir yöntem olmadığını savunma avukatının müracaatını başka bir istida ile mahkemeye dosyalaması takdirinde cevap vereceğini söyledi.

Son Güncelleme: 08.12.2017 21:26
Anahtar Kelimeler:
Yaşar AkdoğanCinayet
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