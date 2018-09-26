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Çınartepe tutuklu yargılanacak

Çınartepe tutuklu yargılanacak

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:32
Çınartepe tutuklu yargılanacak

Çınartepe tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştığı iş yerine ait çekleri çalarak sahtekârlıkla 1 Milyon TL’nin üzerinde nakit parayı cebe indiren Mehmet Çınartepe, aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan ek tutukluluk süresinde yeni itiraflarda bulunan Çınartepe, soruşturmanın tamamlanması üzerine bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Mehmet Çınartepe’nin 31 Ağustos, 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen olayda, Garanti Bankası Girne Şubesi kasideli 8 adet çek yaprağını Mustafa Aladağ’ın ofisinden çalarak, kendi adına doldurarak sahte imzayla bozdurduğunu anlattı. Döşenci, Çınartepe’nin Türkiye İş Bankası Girne Şubesinde tedavüle sürdüğü çeklerden elde ettiği 237 bin 500 TL’yi kendi hesabına yatırdığını kaydetti. Döşenci, alınan tutukluluk süresinde işverenin verdiği ikinci ifadesinde 25 adet çek yaprağının daha kayıp olduğunu söylediğini kaydetti. Döşenci, işverenin şikâyeti üzerine zanlıdan alınan ek ifadede 25 adet 400 bin TL değerindeki çek yapraklarını çaldığını itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Döşenci zanlının çaldığı toplam miktarın 680 bin TL ve 52 bin 300 Sterlin olduğuna değindi. Zanlının işlediği suçların ciddiyetine vurgu yapan Döşenci, zanlının davaları görüşülünceye kadar tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının işlediği suçların ciddiyetine dikkati çekerek davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇınartepeÇek
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