Çınartepe 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştığı iş yerine ait çekleri çalarak sahtekârlıkla 237 bin 500 TL nakit parayı cebe indiren Mehmet Çınartepe, iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine hafta sonu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Aleyhinde alınan üç günlük tutukluluk süresinde, 400 bin TL değerinde 25 çek yaprağını daha bankadan bozdurup zimmetine para geçirdiğini itiraf eden Çınartepe, ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Mehmet Çınartepe’nin 31 Ağustos, 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen olayda, Garanti Bankası Girne Şubesi kasideli 8 adet çek yaprağını Mustafa Aladağ’ın ofisinden çalarak, kendi adına doldurarak sahte imzayla bozdurduğunu anlattı. Döşenci, Çınartepe’nin Türkiye İş Bankası Girne Şubesinde tedavüle sürdüğü çeklerden elde ettiği 237 bin 500 TL’yi kendi hesabına yatırdığını kaydetti. Döşenci, alınan tutukluluk süresinde işverenin verdiği ikinci ifadesinde 25 adet çek yaprağının daha kayıp olduğunu söylediğini kaydetti. Döşenci, işverenin şikâyeti üzerine zanlıdan alınan ek ifadede 25 adet 400 bin TL değerindeki çek yapraklarını çaldığını itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.