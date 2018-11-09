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Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…

Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…

09 Kasım 2018 Cuma 18:12
Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…

Çilo, 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

2018 yılı Nisan ayı içerisinde Sentetik Cannabionoid ve Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ederek tasarrufunda bulunduran ve uyuşturucu satışı yapan sanık Oğuzhan Çilo hakkındaki karar bugün açıklandı…

Güney Kıbrıs’tan 2018 yılı Nisan ayı içerisinde 15 gr Sentetik Cannabionoid ile 8 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal ederek tasarrufunda bulunduran ve konu Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde içerisinden 3 gramını 175 TL karşılığında 2 kişiye satan sanık Oğuzhan Çilo hakkındaki karar bugün açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” davalarından yargılanan sanık Çilo, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Son Güncelleme: 09.11.2018 21:54
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuOğuzhan Çilo
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