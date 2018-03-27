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Çiftçi Tutuklu Yargılanacak

Cezaevine gönderildi

Çiftçi Tutuklu Yargılanacak

Cezaevine gönderildi

27 Mart 2018 Salı 18:28
Çiftçi Tutuklu Yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye 2010 yılında yine sahte kimlikle gelen ve yargılandıktan sonra ihraç edilen Hüseyin Çifçi busefer abisinin kimliği ile giriş yaptı. Tespit edilen zanlı tutuklanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ, zanlı Hüseyin Çifçi’nin “Sahte resmi belgeyi tedavüle sürme”, “Resmi evrağı sahteleme” ve “Sahtekârlıkla kayıt temini” suçlarından tutuklandığını anlattı. Derindağ, zanlı Hüseyin Çifçi’nin 1 Mart 2018 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve daha önceden Girne’de sakin kardeşi Fikret Çifçi adına düzenlenmiş kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak sahtelediği kimlik kartını, görevli memura vererek, kardeşinin kimliğine büründükten sonra sahte davranışla kayıt yaptırdığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının Mağusa’da çalışmakta olduğu iş yerinde tespit edilerek tutuklandığını ve Girne Polis Müdürlüğü’ne iade edildiğini kaydetti.

Derindağ, zanlı Hüseyin Çifçi’nin 2010 yılı Haziran ayında benzer suçtan yargılanarak ihraç edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Derindağ, zanlının yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Çifçi, ülkede çalışmak için bu suçu işlediğini, “Türkiye şartları malumunuz çocuk okutmaktayım başka her hangi bir amacım yoktu suç işlemek için gelmedim” sözlerini kullandı.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Son Güncelleme: 27.03.2018 18:55
Anahtar Kelimeler:
Sahte KimlikHüseyin Çifçi
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