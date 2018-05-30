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Christian tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’daki Vergi Dairesi’nde oturma izni almak için sahtelennmiş kira sözleşmesi veren Nijerya uyruklu işletme fakültesi öğrencisi İfeatu Christian tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Christian tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’daki Vergi Dairesi’nde oturma izni almak için sahtelennmiş kira sözleşmesi veren Nijerya uyruklu işletme fakültesi öğrencisi İfeatu Christian tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:09
Christian tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’daki Vergi Dairesi’nde oturma izni almak için sahtelennmiş kira sözleşmesi veren Nijerya uyruklu işletme fakültesi öğrencisi İfeatu Christian tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan Polis, 29 Mayıs tarihinde Vergi Dairesi’ne giden zanlının görevliye sahte evrak vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının başkası adına olan kira sözleşmesine kendi ismini yazarak sahtelediğini ve görevliye verdiği tespit edilerek aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İfeatu ChristianSahteEvrak
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