Christian tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’daki Vergi Dairesi’nde oturma izni almak içinlennmiş kira sözleşmesi veren Nijerya uyruklu işletme fakültesi öğrencisitutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan Polis, 29 Mayıs tarihinde Vergi Dairesi’ne giden zanlının görevliye sahte evrak vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının başkası adına olan kira sözleşmesine kendi ismini yazarak sahtelediğini ve görevliye verdiği tespit edilerek aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat ödemesi şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.