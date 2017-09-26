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26 Eylül 2017 Salı 16:10

Cezasını Çekmek İçin Geri Geldi

14 yıl sonra geri geldi

Cezasını Çekmek İçin Geri Geldi
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Cezasını Çekmek İçin Geri Geldi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta 2003 yılında yaralama suçu işleyen ve askıda davaları varken yasa dışı yollardan ülkeden kaçan zanlı Adnan Konuğuş 14 yıl sonra geri geldi. Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaparken yakalanan zanlı bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının geleceğini polise bildirdiği ve polisin giriş yaparken zanlıyı teslim aldığı belirtildi. Zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 2003 yılı Mayıs ayında Girne Turizm Limanı’ndan kayıt yaptırmadan çıkış yaptığını, 25 Eylül 2017 tarihinde yine aynı limandan giriş yapmak isterken yakalandığını söyledi. Zanlının Güzelyurt’ta meydana gelen yaralama suçundan dolayı aranan şahıs olduğunu belirten polis, zanlı hakkında bu suçtan dolayı askıda olan davalar olduğunu dile getirdi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı avukatı ise müvekkilinin giriş yapacağını polise bildirdiğini ifade etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının yurt dışına çıkış yasağı, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 25 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
YARALAMAAdnan Konuğuş
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