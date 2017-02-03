Cezaevine Gönderildiler

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde uyuşturucu tesiri altında kaza yapan zanlılar Mehmet Meteci ve Yakup Güzelkaya ile onlara uyuşturucu satan zanlı Süleyman Bulut teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Mehmet Meteci’nin 30 Ocak tarihinde saat 17.00 sıralarında kullanımında bulunan araç ile Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımda 39 yaşındaki Canan Özpınar’a çarptığını ve çeşitli yerlerinden yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin zanlının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine araçta yaptığı aramamada torpido gözünde yaklaşık 2 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduğunu belirtti. Polis alınan emarelerin ardından araç sürücüsü Mehmet Meteci ile araçta yolcu olarak bulunan Yakup Güzelkaya’nın tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Fadıl Metin zanlıların olayın ardında ifade verdiklerini ve konu uyuşturucu maddeyi aynı gün huzurda bulunan üçüncü zanlı Süleyman Bulut’tan 3 gram olarak aldıkları itirafında bulunduklarını söyledi. Polis zanlı Bulut’unda tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.
Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlılar Mehmet Meteci ve Yakup Güzelkaya aleyhine 3 gram bonzai alma ve tasarruf zanlı Bulut aleyhine ise 4 gram bonzai tasarruf ve 3 gram bonzai verme suçundan dava getirildiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis ayrıca zanlı Bulut’un 11 adet benzer suçtan sabıkası olduğunu da ifade etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlı Mehmet Meteci’nin yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlılar Yakup Güzelkaya ile Süleyman Bulut ise tutuklu yargılanmak üzere 45 gün süre ile cezaevine gönderildi.