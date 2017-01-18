Polisiye Olaylar:
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18 Ocak 2017 Çarşamba 16:12

Cezaevine Gönderildiler

Cezaevine Gönderildiler
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Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yapmakta olan zanlılar Uğur Gença ve Can Güneş’in tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mehmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram Ercan Havaalanından ülkemize 14 Ocak 2017 tarihinde, saat 20.30 sıralarında giriş yapmak isteyen zanlılar Uğur Gença ve Can Güneş’in üzerlerine Narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, her birinin üzerinde 3’er gram toplamda 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis çavuşu Bayram mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkemizde turist statüsünde olduklarını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
Uğur GençaCan GüneşErcan HavaalanıUyuşturucu
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