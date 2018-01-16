Cezaevine Gönderildiler

Taleb ve Muhammed teminata karşılayamadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de düzenlenen operasyonda birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde bulunduğu öne sürülerek tutuklanan Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Ragab Abu Taleb ile Omer Adel Muhammed bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne teminat için çıkarılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Teminat duruşmasında zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Ragab Abu Taleb ile Omer Adel Muhammed’in birlikte kaldığı evde arama yapıldığını, Taleb’in yatak odasında metal uyuşturucu öğütücüsü ile 550 miligram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, zanlı Muhammed’in yatak odasındaki çekmecede ise 25 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı. Zanlıların tutuklandığını, soruşturma yapıldığını kaydeden polis, araştırmalarının tamamlandığını belirterek teminat talep etti. Mahkeme, zanlıların 5 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için bir kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.