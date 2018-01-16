Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114418
ALTIN
163.187
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2300
EURO
4.6507
Cezaevine Gönderildiler
Cezaevine Gönderildiler
9 Kişi Tutuklandı
9 Kişi Tutuklandı
Üç Genç Bonzai İle Yakalandı
Üç Genç Bonzai İle Yakalandı
Baimpourntidis Tutuklu Yargılanacak
Baimpourntidis Tutuklu Yargılanacak
banner256
Flaş Haber
Cezaevine Gönderildiler
Kapat

Cezaevine Gönderildiler

Cezaevine Gönderildiler

16 Ocak 2018 Salı 20:12
Cezaevine Gönderildiler
banner238

Taleb ve Muhammed teminata karşılayamadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de düzenlenen operasyonda birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde bulunduğu öne sürülerek tutuklanan Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Ragab Abu Taleb ile Omer Adel Muhammed bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’ne teminat için çıkarılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Teminat duruşmasında zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Ragab Abu Taleb ile Omer Adel Muhammed’in birlikte kaldığı evde arama yapıldığını, Taleb’in yatak odasında metal uyuşturucu öğütücüsü ile 550 miligram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, zanlı Muhammed’in yatak odasındaki çekmecede ise 25 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı. Zanlıların tutuklandığını, soruşturma yapıldığını kaydeden polis, araştırmalarının tamamlandığını belirterek teminat talep etti. Mahkeme, zanlıların 5 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için bir kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 16.01.2018 21:26
Anahtar Kelimeler:
Ragab Abu TalebOmer Adel MuhammedUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah Zanlıları Teminata Bağlandı
Silah Zanlıları Teminata Bağlandı
Ateş Tutuklu Yargılanacak
Ateş Tutuklu Yargılanacak
Ercan'da para ve kambiyo yasasına aykırı hareket
Ercan'da para ve kambiyo yasasına aykırı hareket

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim