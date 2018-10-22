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Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:30
Cezaevine gönderildi

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı Ayan, almış olduğu 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, “Kasti hasar”, “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ayan, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Burhan AyanTecavüz
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