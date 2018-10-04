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Cezaevine gönderildi

Yeni Boğaziçi köyünde komşusunun 12 yaşındaki kızına cinsel içerikli video izlettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Hasan Demir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Cezaevine gönderildi

Yeni Boğaziçi köyünde komşusunun 12 yaşındaki kızına cinsel içerikli video izlettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Hasan Demir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

04 Ekim 2018 Perşembe 16:48
Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni Boğaziçi köyünde komşusunun 12 yaşındaki kızına cinsel içerikli video izlettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Hasan Demir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Yeni Boğaziçi köyünde 11 Eylül 2018 tarihinde komşusunun 12 yaşındaki kızına tasarrufundaki cep telefonu ile cinsel içerikli video izlettiği iddiası üzerine tutuklanan zanlı Hasan Demir hakkındaki soruşturma tamamlandı. “18 yaşından küçük çocuklara cinsel tacizde bulunma” suçlamasıyla tutuklanan ve 20 gündür tahkikat maksatlı poliste tutuklu bulunan zanlı Demir, tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “18 yaşından küçük çocuklara cinsel tacizde bulunma” suçlamasıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Demir, davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan DemirCinsel Içerikli Video
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