Cezaevine gönderildi

Koçin tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir sebepten babasını bıçaklayan zanlı Raif Koçin bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, zanlı Raif Koçin’in Lefkoşa’da 19 Temmuz tarihinde saat 22.30 sıralarında babası ile birlikte kaldığı ikametgâh içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten kesici bir alet olan sebze oyacağı ile yatak odasında yatmakta olan babası Kemal Koçin’in sol koluna ve sol koltuk altı bölgesine 6 kez saplayarak ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Polis, meselenin polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının ayni ikametgâhta tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yapılan araştırmada ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor aldıklarını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 15 gün süreyle cezaevine gönderdi.