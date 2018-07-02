Cezaevine gönderildi

Altan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da narkotik polisi tarafından yapılan aramada evinde saksı içerisinde bir kök hintkeneviri bulunarak tutuklanan Ünal Altan bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren narkotik polisi, 28 Haziran 2018 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da zanlının evinde polis ekibi tarafından yapılan aramada saksı içerisinde bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışmak için bulunduğunu ancak çalışma izninin iptal edildiğini ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme ülkede yasal statüsü olmayan zanlıyı 45 gün süreyle cezaevine gönderdi.