Cezaevine Gönderildi

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05 Ocak 2018 Cuma 22:15
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin Lapta’da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ian David Sparks aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Yaklaşık 10 gündür soruşturma amaçlı poliste tutuklu bulunan Sparks, aleyhine 507 gram Hint Keneviri, “Ziraat, verme ve tasarruf” ve 90 gram bonzai “alma” ve “tasarruf” suçlarından dava getirildi. Tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlı Ian David Sparks’ın aralık ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anımsattı. Zor, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını, İngiliz vatandaşı olduğunu ve ülkede turist olarak kaldığını kaydetti. Zanlının serbest kalması halinde kaçma ihtimali olduğuna değinen Zor, yargılanıncaya kadar cezaevine gitmesi talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede turist statüsünde olduğuna değinerek yargılanmadan kaçma ihtimali olduğuna vurgu yaptı. Mesutoğlu, zanlının yargılanıncaya kadar 75 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Son Güncelleme: 06.01.2018 00:25
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuIan David Sparks
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