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Cezaevinde yeşil reçete hap soruşturması

Cezaevinde yeşil reçete hap soruşturması

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:00
Cezaevinde yeşil reçete hap soruşturması

CEZAEVİNDE YEŞİL REÇETE HAP SORUŞTURMASI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Yeşil reçeteye tabi olan, bağımlılık durumlarında kullanılan Suboxane isimli hapları cezaevine sokup, tanesi 100 liraya sattıkları öne sürülen Münevver Özer Soyer ile Mahmut Saymaz gözlatına alınarak bugün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 17 Haziran 2018 tarihinde zanlı Soyder’in Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden yeşil reçete ile verilen Suboxane isimli hapı cezaevine sokacağı bilgisi aldıklarını ve aynı gün zanlının cezaevine tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada ise birşey bulunamadığını söyledi. Polis, zanlının evinde de arama yapıldığını, yatak odasında 10 adet Suboxane ilaç ve 45 adet deva isimli hap bulunduğunu aktardı. Zanlının ifadesinde cezaevine sokacağı hapları ağzında sakladığını, cezaevinden çıkarken attığını söylediğini ve zanlının gösterimi ile söz konusu yere gittiklerini, yerde naylon içerisinde muhtemelen üzerinden araçlar geçtiği için toz haline gelen hapları bulduklarını açıkladı. Polis, zanlının söz konusu hapları Mahmut Saymaz’dan aldığını söylediğini, Saymaz’ın da Girne’de tespit edildiğini, evinde yapılan arama 1 adet hap bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, hapların analize gönderildiğini, aranan bir şahıs daha olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkame zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri kararı verirken, söz alan zanlı Soyder pişman olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Münevver Özer Soyer Mahmut SaymazYeşil ReçeteHapMahmut SaymazSuboxane Ilaç
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