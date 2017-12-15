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Cezaevinde Bekleyecekler

Cezaevinde Bekleyecekler

15 Aralık 2017 Cuma 20:17
Cezaevinde Bekleyecekler
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Karaoğlanoğlun’da dün işletmeciliğini E.T.’nin yaptığı eczaneye giden ve ‘Zanax’ simli ilaç isteyen Abdallah Malik ve Faisal Mohamad İsa reçeteleri olmadığı için talep ettikleri ilacı alamadı. Malik ve İsa, eczaneden çıkarken 100 TL değerinde 4 adet parfümü çaldılar. Kamera görüntülerine takılan zanlılar, işletmecinin şikâyeti üzerine dün Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Yapılan sorgulamada işledikleri suçu itiraf eden zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, bün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldılar.

Soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlıların önceki gün saat 16.30 raddelerinde Karaoğlanoğlun’da girdikleri eczanede kendilerine reçetesiz hap verilmediği gerekçesi ile 100 TL değerinde, 4 adet parfüm çaldıklarını anlattı.

Şengil, işletmecinin şikayeti üzerine zanlıların aynı gün tespit edildiklerini ve çalıntı parfümlerin tasarruflarında bulunduğunu söyledi.

İşledikleri suçu itiraf eden zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Şengil, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Son Güncelleme: 15.12.2017 21:28
Anahtar Kelimeler:
Faisal Mohamad İsaAbdallah MalikZanaxHırsız
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