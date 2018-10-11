banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94748
ALTIN
234.760
DOLAR
5.9880
STERLİN
7.9053
EURO
6.9322
Polise gelerek teslim oldu
POLİSE GELEREK TESLİM OLDU
Tansu 8 ay hapis yatacak
TANSU 8 AY HAPİS YATACAK
Vicdani Ret davası ertelendi
VİCDANİ RET DAVASI ERTELENDİ
15 maganda tutuksuz yargılanacak
15 MAGANDA TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Cezaevinde bekleyecekler

Cezaevinde bekleyecekler

11 Ekim 2018 Perşembe 18:29
Cezaevinde bekleyecekler

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tatlısu’da 24 Ağustos tarihinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan Gürcistan uyruklu 4 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs’a kaçarak Tatlısu’da yaşamaya başlayan ve 24 Ağustos tarihinde alınan ihbar üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan Gürcistan uyruklu 4 zanlının tahkikata etki edebilecekleri kısmı tamamlandı. 49 gündür soruşturma maksatları bakımından poliste tutuklu bulunan ve polise isimlerinin Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis olduğunu söyleyen ancak ibraz ettikleri kimliklerin sahte olduğu tespit edilen 4 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarının yanı sıra “Sahte belge düzenleme” ve “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarıyla da ilgili olarak bugün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlılar davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Alexis MoisidisJan PonizilGeorgios Otzisvili Pavlos AkritidisTabanca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise gelerek teslim oldu
Polise gelerek teslim oldu
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu
Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu
Tansu 8 ay hapis yatacak
Tansu 8 ay hapis yatacak
Karagöz tutuklu yargılanıyor
Karagöz tutuklu yargılanıyor
Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak
Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak
Vicdani Ret davası ertelendi
Vicdani Ret davası ertelendi
15 maganda tutuksuz yargılanacak
15 maganda tutuksuz yargılanacak
Maro tutuklu yargılanacak
Maro tutuklu yargılanacak
Araçdan hırsızlık
Araçdan hırsızlık

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim