Cezaevinde bekleyecekler…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da “WRC Kaporta” isimli iş yerini kundakladıkları iddiasıyla tutuklanan zanlı Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yerini 11 Eylül tarihinde sabaha karşı ateşe vererek kundakladıkları iddiası ile tutuklanan zanlı Ferhat Doğan ile Abdülkerim Karabiber hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından “Kundaklama” ve “Bina açma” suçlamasıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Doğan ile Karabiber davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

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