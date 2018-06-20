Ceza takdiri 22 Haziran'da

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bostancı’da gerçekleştirilen operasyonda 573 gram eroinle yakalanan dört kişiden ikisi olan eski polis Faruk Sayın ile Esat Cabbar Gözalıcı dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanarak mahkum edilmelerinin ardından bugün ceza kararı için tekrar mahkemeye getirildi. 573 gram eorin tasarufu suçundan mahkum edilen Esat Cabbar Gözalıcı avukatı duruşmada hazır bulunurken, sanık Sayın kendi savunmasını kendi yaptı.Ceza kararı öncesi Gözalıcı’nın avukatı mahkemeye hafifletici etkenleri aktardı.

Savunma, sanık Gözalıcı’nın yakalandığı ilk günden beri ifade vererek polise yardımcı olduğunu, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, uyuşturucu suçlarının aydınlatılmasına katkı koyan sanıklara ceza indirimi öngörüldüğünü kaydetti. Savunma, sanığın pişman olduğunu, bir kız babası olduğunu ve ailesinin Türkiye’de bulunduğunu ifade ederek, sanığın cezasını ailesinden uzakta çekecek olmasını da hafifletici etken olarak sundu. Sanık avukatı, ayrıca sanığın cezadan sonra ihraç edileceğini, onun topluma kazandırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, uzun süreli hapis cezası verilmesinin devlet kaynakları açısından da olumsuz olacağını kaydetti. Sanık Gözalıcı’nın ardından avukatsız olan sanık Sayın’a söz hakkı verildi.Sanık söyleyecek birşeyi olmadığını dile getirdi. Savunmanın hafifletici etkenleri aktarmasının ardından mahkeme ceza kararı için davayı 22 Haziran tarihine erteledi.

Yarım kiloyla gramla yakalandılar

Bostancı’da 9 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, FU 088 plakalı Mercedes araca, polis aracıyla çarparak durdurabilen narkotik ekibi, 32 yaşındaki Esat Cabbar Gözalıcı, 39 yaşındaki Faruk Sayın’ın tasarrufunda, 573 gram eroin türü uyuşturucu madde ele geçirmişti. Esat Cabbar Gözalıcı, “Kanunsuz uyuşturucu madde eroin tasarrufu”, Faruk Sayın, “İskele ve Güzelyurt’ta 600 gram eroin tasarrufu”suçlarından mahkum edildi.