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Çevik tutuklu yargılanacak

Çevik tutuklu yargılanacak

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:45
Çevik tutuklu yargılanacak

Çevik tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de boşanma aşamasında olduğu eşini sürekli taciz edip, bıçakla ölüm tehdidinde bulunan Kazım Çevik hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 1 Kasım tarihinde 137 promil alkol tesiri altında olduğu esnada ayrılma aşamasında olduğu eşi V.K’nin Girne’de kaldığı apartman dairesine gidip, kapıyı hasar vermeksizin açıp içeriye girdikten sonra elindeki bıçağı göstererek, “Seni öldüreceğim” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlının eşini darp ettiğini, V.K’nin polisi arayarak ikaz edilmesini istediğini ve bunun üzerine zanlının polise çağrılarak uyarıldığını açıkladı. Zanlının polisten çıkınca yine eşinin evine gidip bıçaklı tehdit suçunu işlediğini kaydeden polis, ayrıca 3 ayrı başka benzer şikâyetlerde olduğunu ifade etti. Polis, olay yaşandığı esnada V.K’nin annesinin de yanında olduğunu ve söz konusu kadından ifade aldıklarını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, sürekli olarak aynı suçları işlediğini belirten polis, bu kapsamda teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 15 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kazım ÇevikTacizTehdit
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