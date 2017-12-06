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06 Aralık 2017 Çarşamba 14:20

ÇETE GİBİ ÇALIŞTILAR!

Tutuklu kalacaklar

ÇETE GİBİ ÇALIŞTILAR!
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Mağusa’da “Res-Tur Ltd.” isimli iş yerine ait çek defterini sirkat edip çek yapraklarını sahteledikten sonra tedavüle sürerek yalan beyanla para temin ettikleri iddia edilen Mehmet Aşçıoğlu ile Gül Öngün tutuklandı.
Mağusa’da “Res-Tur Ltd.” isimli iş yerine ait Amerikan Doları hesabı olan çek defterini sirkat edip 3 adet çek yaprağını sahteledikten sonra tedavüle sürerek 4 bin TL nakit parayı temin ettikleri iddia edilen Mehmet Aşçıoğlu ile Gül Öngün şikayet üzerine tutuklandı. “Sirkat”, “Çek sahteleme”, “Sahtelenmiş çeki tedavüle sürme” ve “Yalan beyanla para temini” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Aşçıoğlu ile Öngün aleyhinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.
 
2 farklı kişiden yalan beyanla 4 bin TL temin ettikleri iddia ediliyor
Meselenin tahkikat memuru Kamil Perçiner, Res-Tur Ltd. isimli işyerine ait Amerikan Doları hesabı olan bir adet çek defterinin zanlı Mehmet Aşçıoğlu tarafından sirkat edilip 3 adet çek yaprağının yine zanlı Aşçıoğlu tarafından sahtelendikten sonra zanlı Gül Öngün tarafından tedavüle sürülerek 2 ayrı şahıstan 4 bin TL parayı yalan beyanla temin ettikleri iddiaları ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlı Aşçıoğlu ile Öngün’ün 4 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Perçiner, zanlı Aşçıoğlu’nun, ilk andan itibaren polise yardımcı olduğunu ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde de işlemiş olduğu suçları kabul ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve soruşturma açısından netlik kazanmayan birçok nokta olduğunu belirten Perçiner, zanlı Aşçıoğlu ile Öngün’ün tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
 
Tutuklu kalacaklar
 
Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Aşçıoğlu ile Gül Öngün’ün tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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