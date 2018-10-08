Cep telefonu hırsızlığı

Polis Bülteni’ne göre, 1 Ekim’de Gazimağusa’da İlarma Süpermarket’te müşteri olarak bulunan L.M.’nin (E-33), market içerisinde bir firmada görevli Özgün İnce’nin kullanımında bulunan iki adet cep telefonu ve çantayı çaldığı tespit edildi.



L.M, dün Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.