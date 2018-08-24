Cep telefonu hırsızlığı

04.08.2018 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da “Desperado Butik” içerisinde P.L. (K-19), M.S.(K-60) ve R.Y. (E-22) iş yeri içerisindeki tezgah üzerinde bulunan Mehmet DEVECİ’ye ait cep telefonunu çalınmıştı. Adı edilenler 23.08.2018 tarihinde Lokmacı Kara Giriş kapısından giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.
24 Ağustos 2018 Cuma 11:09
04.08.2018 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da “Desperado Butik” içerisinde P.L. (K-19), M.S.(K-60) ve R.Y. (E-22) iş yeri içerisindeki tezgah üzerinde bulunan Mehmet DEVECİ’ye ait cep telefonunu çalınmıştı. Adı edilenler 23.08.2018 tarihinde Lokmacı Kara Giriş kapısından giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.