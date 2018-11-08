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Cengizhan 5 ay hapis yatacak

Cengizhan 5 ay hapis yatacak

08 Kasım 2018 Perşembe 18:09
Cengizhan 5 ay hapis yatacak

Cengizhan 5 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Aralık ayı 2017 tarihinde bir eğlence mekânının park alanı içerisinde tartıştığı Talha Verimli’ye kafa atıp, ardından burnunu ısırarak, kıkırdak kemiğinin kırılmasına neden olan Cemal Cengizhan hakkındaki karar bugün açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 ay hapse mahkûm edildi. Kararı veren ağır ceza heyeti, sanığın suçu alkol tesiri altında işlemiş olduğunu belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen mahkeme, sanığı “Vahim Zarar” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Talha VerimliCemal CengizhanDarpKavga
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