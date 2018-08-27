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Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu

Ani ölüm

Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu

Ani ölüm

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:02
Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu

26.08.2018 tarihinde, rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa CENGİZ (E-57)’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

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