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Çelik İkinci Kez İhraç Edildi

Çelik İkinci Kez İhraç Edildi

08 Aralık 2017 Cuma 20:29
Çelik İkinci Kez İhraç Edildi
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Çelik İkinci Kez İhraç Edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sorgu için çağrıldığı Girne Polis Müdürlüğü’nde ortalığı birbirine kattığı, polis memurlarını tehdit ettiği ve bilgisayarlara kafa attığı gerekçesiyle 18 Ekim 2017 tarihinde tutuklanan ve bu suçlardan 24 Kasım tarihinde Girne Kaza Mahkemesinde yargılanarak 2 ay hapis cezasına çarptırılan Veysi Çelik, cezasının bir kısmını tamamladıktan sonra bugün ülkeden ihraç edildi.

Çelik’in öğlen saatlerinde ülkeden gönderildiği öğrenilirken, Çelik 2 yıl önce de benzer suçlardan yargılanıp ihraç edilmişti. Çelik’in ihraç kararı Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmiş ve ülkeye gelmesine olanak sağlanmıştı.

Son Güncelleme: 08.12.2017 21:55
Anahtar Kelimeler:
Veysi ÇelikTehdit
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