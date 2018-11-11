Cedric 1 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Eylül ayında yasal olarak giriş yaptıktan sonra dün gece Haspolat bölgesinden Güney Kıbrıs’a yasadışı olarak kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı Cedric Amougou askerler tarafından suçüstü yakalandı. Polise teslim edilen zanlı bugün Askeri Mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Nezaket Küpe olayla ilgili bulguları aktardı. Küpe hzuruda bulunan zanlı Cedric Amougou’nun 10 Kasın tarihinde saat 23.30 raddelerinde Haspolat'ta 1. Derecede Askeri Yasak Bölge olan 61. Alay 3. Piyade Taburu 6. Bölük içerisinde, gizlice KKTC' den Güney Kıbrıs’a geçmek istediği ve 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettigi esnada suç üstü tespit edilip Askerler tarafından tutuklanadığını söyledi. Polis yapılan ilk sorgulamada zanlının 28 Eylül 2018 tarihinde Ercan Havaalanı'ndan yasal bir şekilde 90 gün vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni olduğunu ve zanlının henüz ifadesinin alınmadığını belirterek ilk etapda soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.