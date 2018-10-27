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Cebinde parası olmayan turist hırsızlık yaptı

Cebinde parası olmayan turist hırsızlık yaptı

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:49
Cebinde parası olmayan turist hırsızlık yaptı

Cebinde parası olmayan turist hırsızlık yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak Merit Kristal Hotel’in restorantında bulunan tips kutusunu çalan zanlı Ömer Cebeci tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlı Ömer Cebeci’nin 23 Ekim tarihinde saat 18.30 sıralarında Alsancak'ta faaliyet Merit Kristal Hotel içerisinde faliyet gösteren retoranta girerek bar üzerinde bulunan bahşiş kutusu içerisinde muhafaza edilen 985 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis zanlının kamera görümtülerinden tespit edilerek tutuklandığını mahkemeya aktardı. Polis memuru Gültuna zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ancak ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Cebeci pişman olduğunu söz konusu parayı aç olduğu ve ülkesine gide bilşmek için bilet parası için çaldığını aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ömer CebeciTips Kutusuçaldı
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