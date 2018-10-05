Çavuşoğlu tutuksuz yargılanacak

Çavuşoğlu teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde gönüllü olarak çalışan zanlı Fatma Nuray Çavuşoğlu yardım makbuzu ile topladığı bağışları çaldığı gerecekcesi ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan aslen Şehit Hüseyin Akil İlkokulu Öğretmeni olup Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde gönüllü çalışan olan zanlı Fatma Nuray Çavuşoğlu’nun Ocak 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında kullanımdan yasa ile kaldırılan bağış ve aidat makbuzlarını sirkat edip bugüne kadar tespit edilen 20 bağışcıdan sahte beyan ile yaklaşık 14 bin TL bağış toplayıp tasarufunda geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Açıkada, zanlının ayrıca Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’na ait tahsilat makbuzunu sahteleyip, sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti. Açıkada, bir kişinin derneğe buzluk tipi klima ünitesi bağışladığını ancak zanlını klimayı derneğe teslim etmediğinin belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlı Çavuşoğlu, 49 bağışçıdan sahte beyanla 15 bin TL, 200 Sterlin, 24 adet buzdolabı, 30 adet tek kişilik ahşaptan mamul yatak ve şilteleri, 24 adet yemek masası, 24 adet çalışma masası, 40 adet perde ve 24 adet televizyon sehpası çaldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tahkikatının henüz tamamlanmadığını ancak zanlının etki etme olasılığı kalmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.