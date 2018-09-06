Casus 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Geçtiğimiz hafta Mağusa’da askeri birliğin fotoğraflarını çekerken yakalanan zanlı Mehmet Besimoğlu bugün yeniden ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk olayla ilgili bulguları aktardı. Yücetürk zanlının “Yabancı Toplum Lehine Askeri Bölgeyi Fotoğraflamak” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının tutukluluk süresince telefon dökümlerinin incelenmeye devam edildiğini anlattı. Polis memuru Yücetürk, zanlının Rum tarafında bir bankadan 400 Euro çektiğini ve zanlının maaşını çektiği yönünde beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

“Rum şahsın kendisine yardımcı olduğunu itiraf etti”

Polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının evinde yapılan aramada CD içinde 2013 yılına ait 22 adet Mağusa Limanı’nın içindeki askeri birliğin fotoğraflarının, 11 Ekim 2013’te 11, 12 Ekim 2013 tarihinde ise 11 adet daha fotoğraf çektiğinin belirlendiğini kaydetti. Yücetürk, zanlının ikinci bir gönüllü ifade verdiğini belirterek, 2012 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı ve pasaportunu yenilemek için üsler bölgesinde Rum şahsın kendisine yardımcı olduğunu itiraf ettiğini aktardı.

“Toplam 15 kişi araştırıldı”

Yücetürk, Rum şahsın, zanlıdan eski yıkık kiliseler ve Mağusa Limanı’ndaki askeri birliğin fotoğraflarını çekmesini teklif ettiğini, zanlının da kabul ettiğini anlattı. Polis, zanlının iki-üç ayda bir fotoğrafları hafıza kartı içinde Rum şahsa teslim edip, boş hafıza kartını aldığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının evinde bulunan ve Rum şahsın ismi ile telefon numarasının da olduğu siyah not defterinde yazılı bulunan toplam 15 kişinin araştırıldığına vurgu yaptı.

“Tutukluluğa daha fazla dayanamayacağım”

Zanlının 2013 yılından beri askeri birliğin fotoğraflarını çektiğinin tespit edildiğini söyleyen Yücetürk, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Mehmet Besimoğlu, “11 gündür tutukluyum. Tutukluluğa daha fazla dayanamayacağım. Rahatsızım ve hastaneye yatmak istiyorum” dedi. Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaş, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasına ve zanlının derhal doktor kontrolünden geçirilmesine emir verd