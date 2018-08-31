Casus 6 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da askeri birliğin fotoğrafını çektiği gerekcesi ile tutuklanan zanlı Mehmet Besimoğlu aleyhindeki casusuluk soruşturması sürüyor. Zanlı bugün ek tutukluluk süğresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk olayla ilgili bulguları aktardı. Yücetürk, zanlı Mehmet Besimoğlu’nun, 28 Ağustos’ta saat 11.00’de, Mağusa Surlariçi’nde Canbulat Müzesi’nin surlarına

çıkıp, dijital fotoğraf makinesiyle Mağusa Limanı’nın içinde bulunan askeri birliğin fotoğraflarını çektiği esnada yakalandığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufundaki dijital fotoğraf makinesinin içinde, askeri araçları ve personelin fotoğraflarını çektiğinin belirlendiğine değindi.

Tutuklu zanlıyı aradı

Yücetürk, zanlının askeri birliğin fotoğraflarını bir Rum’a vermek için çektiğini itiraf edip, gönüllü ifade verdiğini söyledi. Yücetürk, zanlının Rum hattının olduğunun belirlendiğini ve Rum şahısla yaptığı telefon görüşmelerinin belirlendiğini anlattı. Polis memuru Yücetürk, zanlının evlerinin arandığını ve birçok cep telefonu, dijital fotoğraf makineleri ve laptopun bulunarak emare alındığını belirtti. Yücetürk, zanlı aleyhine alınan tutukluluk süresinde 16 farklı tarihte, surların üzerinden toplam 201 fotoğraf çektiğinin belirlendiğini ve fotoğrafların emare alındığını anlattı. Polis, zanlının fotoğrafları verdiği tespit edilen Rum şahsın dün sabah 09.00’da tutuklu olan zanlıyı aradığının da tespit edildiğini söyledi.

6 gün daha tutuklu kalacak

Polis memuru Löğmen Yücetürk, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı, ifadenin gönüllü olmadığını savundu. Avukat ayrıca 70 yaşındaki müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.