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Casino’da telefon çaldı

Casino’da telefon çaldı

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:00
Casino’da telefon çaldı

Casino’da telefon çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren Liman Casino içerisinde oyun oynayan K.Ö’ye ait ceptelefonunu çalan zanlı Mehmet Ali Çaplan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel huzurda bulunan zanlı Mehmet Ali Çaplan’ın 23 Ekim tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren Liman Casino içerisinde oyun masası koltuğu üzerinde bulunan ve söz konusu casinoda oyun oynayan K.Ö’ye ait Hiking Blade X9 marka cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis olyın polisin bilgisine gelmesi üzerine kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek aranan kişi ilan edildiğini mahkemeya aktardı. Polis zanlının dün ülkeden çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandığını ve söz konusu çalıntı telefonun tasarufunda bulunarak emare alındığı belirtti. Polis zanlının ayrıca ülkemizde 15 gün dür kaçak olarak bulunduğunuda söyledi.

Polis memuru Hüseyin Soyel tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Çaplan pişman olduğunu ve 3 çocuk sahibi olduğunu belirterek özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ÇaplanCeptelefonu çaldı
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