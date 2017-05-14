Casinoda Büyük Vurgun İddiası



Çatalköy’de faaliyet gösteren bir casinoda, 12 Eylül – 29 Nisan arasında hile ile hırsızlık suçu işledikleri suçlaması ile Tayyar Kangalgil, Erdoğan Akboğa ve Uğur Tıraş önceki gün soruşturma maksatlı gözaltına alındı. Zanlılar Girne’de dün mahkemeye çıkarıldı.Zanlılar hakkında soruşturmayı yürüten Polis Memuru Yalgı Döşenci, mahkemede verdiği ifadede Çatalköy’de faaliyet gösteren bir casinoda Tayyar Kangalgil, Erdoğan Akboğa ve Uğur Tıraş casinonun kasasına oyun oynamak için para ödeyerek almış oldukları toplam 101bin 450 Dolar değerindeki oyun fişlerini oynamadıkları halde, oyun oynayarak kaybetmiş gibi göstererek indirim olarak 52 bin 908 Dolar nakit para aldığını kaydetti.Döşenci, zanlıların 13 Mayıs’ta gözaltına alındığını söyledi.Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, Polis Memuru Yalgı Döşenci, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişinin daha olduğunu ancak bu kişilerin henüz bulunamadığını kaydetti.Yalgı Döşenci, zanlıların casinonun kasasına giriş yaptıkları paralar ile oyun masalarında bozdurdukları oyun çipleri ile kendilerine verilen discount dekontlarının temin edilmesi gerektiğini belirterek yine olayla ilgili alınması gereken birçok ifade olduğunu ve kamera kayıtlarının incelenmesi gereken kamera kaydı görüntüleri olduğunu ifade etti.Polis Memuru Yalgı Döşenci, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın henüz neticelendirilmediğini ve soruşturma maksatlı zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.Döşenci, mahkemede verdiği ifadede, serbest kalmaları halinde soruşturmanın selametini etkileyebileceklerinden zanlıların bu aşamada 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Mahkeme soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Havadis