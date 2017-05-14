Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Mayıs 2017 Pazar 08:10

Casinoda Büyük Vurgun İddiası

Casinoda Büyük Vurgun İddiası
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Casinoda Büyük Vurgun İddiası
Çatalköy’deki bir casinodan binlerce liralık vurgun yapmakla suçlanan Tayyar Kangalgil, Erdoğan Akboğa ve Uğur Tıraş, 3 gün tutuklu kalacak

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir casinoda, 12 Eylül – 29 Nisan arasında hile ile hırsızlık suçu işledikleri suçlaması ile Tayyar Kangalgil, Erdoğan Akboğa ve Uğur Tıraş önceki gün soruşturma maksatlı gözaltına alındı. Zanlılar Girne’de dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturmayı yürüten Polis Memuru Yalgı Döşenci, mahkemede verdiği ifadede Çatalköy’de faaliyet gösteren bir casinoda Tayyar Kangalgil, Erdoğan Akboğa ve Uğur Tıraş casinonun kasasına oyun oynamak için para ödeyerek almış oldukları toplam 101bin 450 Dolar değerindeki oyun fişlerini oynamadıkları halde, oyun oynayarak kaybetmiş gibi göstererek indirim olarak 52 bin 908 Dolar nakit para aldığını kaydetti.

Döşenci, zanlıların 13 Mayıs’ta gözaltına alındığını söyledi.

“Olayla bağlantılı 5 kişi daha var”

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, Polis Memuru Yalgı Döşenci, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişinin daha olduğunu ancak bu kişilerin henüz bulunamadığını kaydetti.

Yalgı Döşenci, zanlıların casinonun kasasına giriş yaptıkları paralar ile oyun masalarında bozdurdukları oyun çipleri ile kendilerine verilen discount dekontlarının temin edilmesi gerektiğini belirterek yine olayla ilgili alınması gereken birçok ifade olduğunu ve kamera kayıtlarının incelenmesi gereken kamera kaydı görüntüleri olduğunu ifade etti.

3 zanlı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Polis Memuru Yalgı Döşenci, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın henüz neticelendirilmediğini ve soruşturma maksatlı zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Döşenci, mahkemede verdiği ifadede, serbest kalmaları halinde soruşturmanın selametini etkileyebileceklerinden zanlıların bu aşamada 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Havadis


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Liz' Uyuşturucu İle Gelenleri Affetmiyor 'Liz' Uyuşturucu İle Gelenleri Affetmiyor
Uyuşturucu Bulunduran Bir Kişi Tutuklandı Uyuşturucu Bulunduran Bir Kişi Tutuklandı
TRAKTÖRDEN ÇIKAN KIVILCIM YANGINA YOL AÇTI TRAKTÖRDEN ÇIKAN KIVILCIM YANGINA YOL AÇTI
Teknolojiyi Sahtekarlık İçin Kullandı Teknolojiyi Sahtekarlık İçin Kullandı
ÇALDI SOYGUN SÜSÜ VERDİ! ÇALDI SOYGUN SÜSÜ VERDİ!
PLAJA HAZIRLIK YAPIYORDU! PLAJA HAZIRLIK YAPIYORDU!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

'Liz' Uyuşturucu İle Gelenleri Affetmiyor

Haberi Oku