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Casino’da 10 bin dolar vurgun

Casino’da 10 bin dolar vurgun

11 Kasım 2018 Pazar 17:10
Casino’da 10 bin dolar vurgun

Casino’da 10 bin dolar vurgun

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalıştığı Casino’nun kasasından Eylül ayı içinde iki kez farklı tarihlerde, masalardan toplamış olduğu çipleri müşteriye ödemiş gibi gösterip 10 bin Dolar çaldığı tespit edilen zanlı Ferdi Eltutan şikâyet üzerine tutuklanarak bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube ‘de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Ferdi Eltutan’ın “Sahtekârlıkla para temini,” Başkasının kimliğine bürünme” ve “Müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı. Döşenci, zanlının Eylül ayı içinde çalışmakta olduğu casinonun kasasından iki seferde 10 bin Dolar nakit parayı çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ifade eden Döşenci, verdiği ifadesinde masalardan topladığı çipleri müşteriye ödemiş gibi gösterip 10 bin Dolar nakit parayı çaldığını itiraf ettiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Döşenci, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar İşlediği suçları itiraf eden zanlı Eltutan, aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi EltutanCasinoParaVurgunçaldı
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