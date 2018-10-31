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Casinocular tutuksuz yargılanacak

Casinocular tutuksuz yargılanacak

31 Ekim 2018 Çarşamba 19:01
Casinocular tutuksuz yargılanacak

Casinocular tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak Merit Royal Casino’da son bir yıl içerisinde “başkasının kimliğine bürünerek” canlı oyun masalarından oynanmadan kazandıklarını göstererek, gazino kasasından sahtekârlıkla para temin edip aralarında bölüşen Mehmet Gocooğlu, Ahmet Esen ve Sezer Selçuk Er isimli kişiler aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan, zanlılar Mehmet Gocoğlu, Ahmet Esen ve Sezer Selçuk Er’in “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahtekârlıkla para temini” ve “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Aslan, üç zanlının da bu yöntemle 2017 Temmuz ayı ve 2018 Ekim ayı içinde toplamda 537 bin 745 Dolar parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini belirtti. Polis memuru Ali Aslan, zanlıların banka hesaplarının dondurulduğunu, tapu ve araç kayıt dairesindeki tüm işlemlerin durdurulduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, işlenen suçun 7 yıla kadar hapislik cezası olduğunu ifade ederek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 40’ar bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin imza edeceği 150’şer bin TL ve KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 100’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar, 3 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiler.

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