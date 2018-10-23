Casino soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta faaliyet gösteren Merit Royal Casino’dan son bir yıldır aynı yöntemle başkasının kimliğine bürünerek canlı oyun masalarından oynanmadan kazandıklarını göstererek, casino kasasından sahtekârlıkla 404 bin 100dolar para temin edip bölüşen Mehmet Gocoğlu, Ahmet Esen, Sezer Selçuk Er ve Mustafa Önal isimli zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturma halen devam ediyor.

Polis, sahte isimlerle açılan oyun kartlarına yapılan incelemede, A.K. adına düzenlenen kartla 81, A.C. adına düzenlenen kartla ise 4 sahte oyun oynandığını tespit etti. “Müstahdem Tarafından Sirkat”, “Sirkat”, “Sahtekârlıkla Para Temini”, “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Hile Yoluyla Mal Edinme” suçlarından tutuklanan zanlılar Mehmet Gocoğlu, Ahmet Esen ve Sezer Selçuk Er, tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 6’şar günlük ek tutukluluk emri alındı.

Polis Memuru Ali Aslan, Alsancak’ta faaliyet gösteren Merit Royal isimli casinoda canlı oyun müdürü olarak çalışan Mehmet Gocoğlu’nun aynı casinoda canlı oyun gözetmeni olarak çalışan Ahmet Esen ile anlaşarak, canlı oyun masalarında oyun oynanmadan para kazandığı ve kaybettiği gösterilen A.K. adına açılmış oyun kartında biriken oyun parası iadesini alabilmek için zanlı Sezer Selçuk Er’in A.K.’nin kimliğine büründüğünü belirtti. A.K.’nin kimliğine bürünen zanlı Sezer Selçuk Er’in, A.K. adına açılan oyun kartı ile canlı oyun masasında oynamadan kazandığı ve kaybettiği gösterilerek elde edilen yüzde 20 oyun parasını casino kasasından tahsil ettiğini ifade eden Aslan, 3 zanlının bu yöntemle elde ettikleri parayı aralarında bölüştüklerini açıkladı.Polis memuru Ali Aslan, üç zanlının da bu yöntemle 2017 Temmuz ayı ve 2018 Ekim ayı arasında toplamda 402 bin dolar nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini belirtti. Meseleyle ilgili soruşturmanın halen devam ettiğini, kamera görüntülerinin halen incelendiğini kaydeden Ali Aslan, gönüllü ifade veren zanlıların suçlarını kabul ettiklerini dile getirdi.

Meselenin önemine dikkat çeken polis memuru Ali Aslan, casinonun tüm hesaplarının kontrol edilmeye devam ettiğini, telefon şirketlerine, Tapu Dairesi’ne, Araç Kayıt Dairesi’ne ve tüm bankalara yazı göndererek zanlıların mal varlığıyla ilgili tespit yapılmaya çalışıldığını ifade etti. Meseleyle ilgili 40 kişinin sorgulandığını ve 24 kişiden ifade alındığını açıklayan Ali Aslan, meseleyle bağlantılı 1 kişinin daha tespit edilerek aleyhinde tutuklama emri alındığını ve kamera görüntülerinden tespit edilen 3 şüpheli şahısla ilgili kimlik belirleme çalışması yapıldığını dile getirdi. Yürütülen soruşturma ve yeni tutuklamalar neticesinde meseleyle bağlantısı olabilecek yeni kişilerin ortaya

çıkabileceğine değinen Aslan, serbest kalmaları halinde aranan emare ve şahıslara etki etme olasılığı yüksek olan zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlıların 3 gün süreyle daha tutuklu kalmalarına emir verdi.