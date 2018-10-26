Casino soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak Merit Royal Casino’da son bir yıl içerisinde “başkasının kimliğine bürünerek” canlı oyun masalarından oynanmadan kazandıklarını göstererek, gazino kasasından sahtekârlıkla para temin edip aralarında bölüşen Mehmet Gocooğlu, Ahmet Esen ve Sezer Selçuk Er isimli kişiler aleyhindeki soruşturma derinleşti. Zanlılar ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan, zanlılar Mehmet Gocoğlu, Ahmet Esen ve Sezer Selçuk Er’in “Müstahdem tarafından sirkat”, “Sahtekârlıkla para temini” ve “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Aslan, üç zanlının da bu yöntemle 2017 Temmuz ayı ve 2018 Ekim ayı içinde toplamda 402 bin Dolar parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini belirtti. Polis memuru Ali Aslan, tespit edilen yeni kamera görüntülerinde zanlıların aynı yöntemle casino kasasından 100 bin Dolar parayı temin ettiklerini kaydetti. Zanlıların, ek tutukluluk süresinde gönüllü ifade vererek suçları işe yeni alınan krupiyerlere yaptırdıklarını kaydeden Aslan, yaklaşık 20 kişiden daha ifade alınacağını belirterek zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.