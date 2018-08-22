Çanta hırsızlığı

18.08.2018 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Çatalköy’de bir iş yerinin araç park yerinde T.D.C. (K-54), Candel Deniz KORKUSUZCAN’ın alışveriş sepeti içerisinde unuttuğu bayan çantası ve çanta içerisinde muhafaza edilen sürüş ehliyeti ile 3000 TL ve 3000 sterlin nakit parayı çalmıştır. Adı edilen tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



