Cankat’a Ağır Teminat Şartları



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıNarkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlı Cemil Cankat’ın Lapta’da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anımsattı. Polis memuru Fadıl Metin, zanlının 2 Eylül 2010 yılında Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da işlenen eroin “ithal”, “alma” ve “verme” suçlarından arandığını ancak yasal olmayan yollardan kaçtığını ve 5 Temmuz 2016 yılında KKTC’ye Mağusa Limanı’ndan kaçak olarak girdiğini tespit ettiklerini söyledi. Metin, Cankat’ın Lapta’da kaldığına dair bilgi alınması üzerine mahkeme emri ile kaldığı eve operasyon düzenlediklerini ve zanlının polisleri görmesi üzerine ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştığını kaydetti. Cemil Cankat’ın kaçmak istediği esnada atladığı ikinci kattan ayağını incittiğini belirten polis memuru, zanlının polise teslim olduğunu ve üzerinde gerçekleşen aramada 2 ayrı naylon içerisinde 2 gram eroin ele geçirildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve huzurda bulunan 2 gram Eroin tasarrufu suçundan uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Girne’de yapılan teminat duruşmasında, Yargıç Mesut Mesutoğlu, Cankat’ın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kişinin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Girne’de gerçekleşen teminat duruşmasının ardından zanlı Lefkoşa’da geçmişte yargılanmadan kaçtığı uyuşturucu meselesinden teminata bağlanmak için mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede zanlı aleyhine şahadet veren Polis Çavuşu Mehmet Bayram zanlı Cemil Cankat’ın Ağustos 2010 tarihinde Türkiye’den Hanife Yüksek aracılığı ile ülkemize 120 gram Eroin ithal edilmesini sağladığını söyledi. Polis olay tarihinde Hanife Yüksek’in yine zanlı Cemil Cankat’ın yönlendirmesi ile Cahit Özduman’a 10 gram eroin verdiğini söyledi. Polis çavuşu bayram konu tarihte yakalan Özduman’ın gönüllü ifade verip tasarrufunda bulunan 10 gram uyuşturucu maddeyi zanlı Cankat’ın yönlendirmesi ile Hanife Yüksek’den aldığı itirafında bulunmuş ve daha sonra Özduman ve Yüksek yargılanarak mahkûm olmuşlardı. Polis olayın ardından yargılanmadan kaçan zanlı Cemil Cankat’ın ise 2016 yılında ülkeye Mağusa Limanından yasal olmayan bir şekilde ülkeye giriş yaptığını ve geçtiğimiz gün alınan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda yakalandığını söyledi. Polis çavuşu Mehmet Bayram zanlının geçmişte işlemiş olduğu 120 gram eroin ithal, tasarruf ve verme suçlarından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının işlemiş olduğu suçların ciddiyeti, daha öncede yargılanmadan kaçmasını göz önünde tutarak ağır teminat şartlarına bağlanması gerektiğini belirtti. Yargıç zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Her iki mahkemenin vermiş olduğu teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı yerine getirinceye değin ceza evine götürüldü.