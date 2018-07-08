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Canan Karatay açıkladı: Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız!

Prof. Dr. Canan Karatay, uzun boylu olmak için protein tüketiminin önemli olduğuna dikkat çekerek, boyu kısaltan besin türünü de açıkladı. Şekerin zararlarına değinen Prof. Dr. Karatay su içmenin ve yürümenin önemini de vurguladı

Canan Karatay açıkladı: Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız!

Prof. Dr. Canan Karatay, uzun boylu olmak için protein tüketiminin önemli olduğuna dikkat çekerek, boyu kısaltan besin türünü de açıkladı. Şekerin zararlarına değinen Prof. Dr. Karatay su içmenin ve yürümenin önemini de vurguladı

08 Temmuz 2018 Pazar 18:40
Canan Karatay açıkladı: Bu tür besinleri tükettikçe kısalırsınız!

Uzun boylu olmak için protein tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan CananKaratay, boyu kısaltan besin türünü de açıkladı. Bunların yanı sıra şekerin zararlarına değinen Prof. Dr. Karatay su içmenin ve yürümenin de önemine dikkat çekti.

BOYUNUZUN UZAMASI İÇİN BUNLARI TÜKETİN

Posta'nın haberine göre; gelişim çağında olanların uzun boylu olmak için bolca protein tüketmeleri gerektiğini söyleyen Karatay, “Boyunuzun uzaması için yağ ve protein yiyeceksiniz. Karbonhidrat yedikçe kısalırsınız” şeklinde vatandaşları uyardı.

"YAZA FİT GİRMEK DİYE BİR ALDATMACA YOK"

Yanlış beslenmenin şeker hastalığına yol açtığını kaydeden Prof. Dr. Karatay, bu rahatsızlığın başlıca kanser sebebi olduğunu dile getirdi. Kilolarından kurtulmak isteyenlere de önerilerde bulunan Prof. Dr. Karatay, “Yaza fit girmek diye bir aldatmaca olamaz. Hayat boyunca sizin fit olmanız lazım, sağlıklı beslenmeniz lazım. Sağlıklı bir Karatay kahvaltısı yedikten sonra zaten doğal olarak fit olursunuz. Göbeğinizde, karaciğerinizdeki yağlar da gider. Bütün hastalıklardan kurtulursunuz” açıklamasında bulundu. 

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