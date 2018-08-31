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Can Zeyna ile tanıştı

Can Zeyna ile tanıştı

31 Ağustos 2018 Cuma 19:57
Can Zeyna ile tanıştı

Can Zeyna ile tanıştı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Turizm Limanı’ndan dün giriş işlemleri için beklerken, detektör köpek Zeyna’ya takılan zanlı Fikret Can’ın üzerinde yapılan aramada, çorabının içerisine gizlenmiş 1 gram Hintkeneviri ele geçirildi. Can, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, zanlı Fikret Can’ın önceki gün saat 18.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Ali Çavuş, Zeyna’nın tepki vermesi sonucu zanlının üzerinde yapılan aramada çorabı içinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri ele geçirildiğini ve yapılan sorgulamada suçunu kabul ettiğini söyledi. Çavuş, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
HintkeneviriZeynaFikret Can
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