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Çamurbasmaz ve Kaşıkçı uyuşturucudan yakalandı

Uyuşturucu ile yakalandılar

Çamurbasmaz ve Kaşıkçı uyuşturucudan yakalandı

Uyuşturucu ile yakalandılar

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:07
Çamurbasmaz ve Kaşıkçı uyuşturucudan yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Mehmet Çamurbasmaz ve Ali Kaşıkçı tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile yakalanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Mehmet Çamurbasmaz’ın 2 Mayıs tarihinde saat 20.40 sıralarında Ledra Palace Sınır Kapısı’nda işlem yaptırdığı sırada polisler tarafından üzerinin aranması istendiği sırada kimliğini bırakıp olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis zanlının koşarak kaçtığı esnada 4 ayrı şeffaf naylona sarılı 4 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yere attığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kağan Kurtbir, aynı gün yakalanan zanlının konu maddeyi attığı yeri polise gösterdiğini belirterek, ifadesinde konu maddeyi Ali Kaşıkçı ile anlaşarak güneyden ithal ettikleri itirafında bulunması üzerine Kaşıkçı’nın da aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis her iki zanlının vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini ayrıca Nisan ayı içerisinde de yine aynı yolla 4 gram uyuşturucu alıp ülkeye giriş yaptıkları itirafında bulunduklarınıda mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kurtbir, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇamurbasmazAli KaşıkçıUyuşturucu
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