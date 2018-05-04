Çamurbasmaz ve Kaşıkçı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Mehmet Çamurbasmaz ve Ali Kaşıkçı tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile yakalanarak bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı Mehmet Çamurbasmaz’ın 2 Mayıs tarihinde saat 20.40 sıralarında Ledra Palace Sınır Kapısı’nda işlem yaptırdığı sırada polisler tarafından üzerinin aranması istendiği sırada kimliğini bırakıp olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis zanlının koşarak kaçtığı esnada 4 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram 580 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi yere attığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kağan Kurtbir, aynı gün yakalanan zanlının konu maddeyi attığı yeri polise gösterdiğini belirterek, ifadesinde konu maddeyi Ali Kaşıkçı ile anlaşarak güneyden ithal ettikleri itirafında bulunması üzerine Kaşıkçı’nın da aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis her iki zanlının vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini ayrıca Nisan ayı içerisinde de yine aynı yolla 4 gram uyuşturucu alıp ülkeye giriş yaptıkları itirafında bulunduklarını da mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kurtbir, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılıkları kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.