Polisiye Olaylar:
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28 Eylül 2017 Perşembe 13:47

Camını Kırıp Girdiği Evde Ne Arıyordu?

Camını Kırıp Girdiği Evde Ne Arıyordu?
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa Köşklüçiftlik bölgesinde Akile Neriman Münür'e ait ikametgâha eylül ayı içerisinde pencere camını kırarak giren zanlı Hasan Alp olaydan 2 hafta sonra tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Hasan Alp’in 1 – 14 Eylül 2017 tarihleri arasından, Lefkoşa Köşklüçiftlik bölgesinde Akile Neriman Münür'e ait ikametgâhın pencere camını kırarak içeri girdiğini söyledi. Polis zanlının içeriden herhangi bir şey almadan çıkış yaptığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ali Gencer ev sahibinin olayı polise şikâyet etmesi üzerine olay yerinden alınan parmak izleri sonucu zanlının tespit edildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı poliste 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 
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Camını Kırıp Girdiği Evde Ne Arıyordu?
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