Camını Kırıp Girdiği Evde Ne Arıyordu?

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Hasan Alp’in 1 – 14 Eylül 2017 tarihleri arasından, Lefkoşa Köşklüçiftlik bölgesinde Akile Neriman Münür'e ait ikametgâhın pencere camını kırarak içeri girdiğini söyledi. Polis zanlının içeriden herhangi bir şey almadan çıkış yaptığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ali Gencer ev sahibinin olayı polise şikâyet etmesi üzerine olay yerinden alınan parmak izleri sonucu zanlının tespit edildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı poliste 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.