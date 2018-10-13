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Cami avlusunda uyuşturucu partisi

Cami avlusunda uyuşturucu partisi

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:33
Cami avlusunda uyuşturucu partisi

Cami avlusunda uyuşturucu partisi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Yenicami bölgesinde devriye gezen polis ekiplerinin bölgede bulunan caminin avlusunda şüpheli gördükleri zanlılar Zeynel Demir ve Musa Eryener’in tasarufunda uyuşturucu madde bulmaları üzerine tutuklayarak dün mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlılar Zeynel Demir ve Musa Eryener’in 13 Ekim tarrihinde, saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından Yenicami bölgesinde Yeni Camii içerisinde şüpheli görülmeleri üzerine yanlarına giden polislerden kaçmaya çalıştıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların makul güç kullanılarak yakalandıklarını ve bulundukları yerde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Kağan Kurtbir meselenin henüz çok yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken bölgedeki kamera görüntüleri olduğunu ayrıca söz konusu maddeyi zanlıların kimden aldığının araştırılacağını belirterek ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Zeynel Demir Musa EryenerCami Avlusunda Uyuşturucu
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