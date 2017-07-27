Polisiye Olaylar:
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27 Temmuz 2017 Perşembe 14:05

Çalıştığı Yeri Soydu

Çalıştığı Yeri Soydu
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Evrim Kamalı 

Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Can Turizm” isimli iş yerimde çalışan zanlı Rahmi Yeşilkanat şirket adına toplamış olduğu paraları çalması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasıf Çağrıbey olayla ilgili bulguları aktardı. Çağrıbey huzurda bulunan zanlı Rahmi Yeşilkanat’ın Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Can Turizm” isimli iş yerinde çalıştığı sırada Temmuz 2017 tarihinde müşterilerden şirket adına toplamış ilk hesaplamalara göre 11 100 TL ve 4980 Euro nakit parayı şirket muhasebesine ödemeyerek çaldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının çalmış olduğu miktarın artmasının muhtemel olduğunu belirterek soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
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