Çalıştığı Kasayı Soydu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Karaoğlanoğlu bölgesinde kasiyer olarak çalışan Feray Melisa Temli, müşterilerden kart ile aldığı ödemelerin bazılarını iptal ederek, para çaldığı öne sürüldü. Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis, Ekim-Kasım ayları 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının, kredi kartı ve bankamatikle ile ödeme yapan müşterilerin, kasadan ayrıldıktan sonra bazı ürünlerin satışını iptal edip, 587 TL çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, çalınan miktarın artabileceğini de belirterek zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 19.12.2017 20:18
Anahtar Kelimeler:
Feray Melisa TemliHırsızHırsızlıkçaldı
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